حساب المواطن يحدد رسميًا موعد صرف الدفعة 21 ويجيب على استفسارات مهمة

ما زال حساب المواطن يستقبل استفسارات المواطنين بشأن الدفعة الحادية والعشرين والمزمع صرفها في شهر أغسطس المقبل، وذلك استمرارًا من الحكومة السعودية في توفير الدعم للسعوديين لمواجهة التحديات الاقتصادية، والتي تهدف في المقام الأول إلى إجراء إصلاحات مالية تعود بالفائدة على الجميع، ولعل من أبرز التساؤلات التي تم طرحها على مسئولي المشروع كان من سيدة سعودية كانت تحصل على الدعم ثم تزوجت خلال الأيام القليلة الماضية، وسألت عن موقفها فكان الرد عليها أنها لابد وأن تعيد تحديث حالتها كتابعة لرب الأسرة وهو الزوج حتى يكون لها أهلية في دفعة أغسطس.

موعد صرف دفعة أغسطس من حساب المواطن

وردًا عن سؤال بشأن موعد صرف الدفعة الحادية والعشرون والمقرر لها الصرف خلال شهر أغسطس، أكد المسئولين أن ذلك سوف يكون يوم الخميس 8 أغسطس والموافق 7 ذي الحجة عام 1440 هجرية، وذلك لأن يوم 10 من ذلك الشهر الميلادي سوف يكون خلال أجازة عيد الأضحى كما أن يوم 9 سوف يوافق جمعة وهي أجازة رسمية للبنوك، وواصل مسئولي حساب المواطن الإجابة على تساؤلات المواطنين من خلال حسابهم الرسمي على تويتر، حيث كان هناك استفسار من أحد المواطنين بأن والدته برغم من تسجيلها تابعة لوالده فإنه لا يتم صرف دعم لها.

وكانت الإجابة على ذلك الاستفسار بأنه هناك حالات للسيدة المتزوجة للحصول على الدعم في أربعة حالات، وهي أن تكون متزوجة من غير سعودي أو مهجورة أو عائلة سجين أو فاقد للأهلية أو زوجها غائب، وتساءل البعض الآخر عن موقف زيادة الدفعات القادمة بعد ارتفاع سعر البنزين، وتم الرد عليهم بأنه تم تغطية الفرق في الأسعار بالفعل ورفع قيمة الدعم، وقد تمت الإجابة على استفسارات عديدة بشأن القيمة المستحقة من الدعم بالدخول إلى رابط حاسبة حساب المواطن لتحديد القيمة.