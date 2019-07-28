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نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم برنامجًا توعويًا لمنسوبي سجون منطقة القصيم، استمر ثلاثة أيام، وتضمن لقاءات تتعلق بتعزيز الوازع الديني والأمانة والإخلاص بالعمل والاستخدام الآمن للتقنية في مجال العمل.
وقدم البرامج نخبة من أصحاب الفضيلة منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم، كما استفاد من البرنامج عدد 110 من منسوبي سجون القصيم ضباط وأفراد ومدنيين.
وفي الختام قدمت سجون القصيم درعًا تذكاريًا لفرع الرئاسة لتبنيهم وتنفيذ البرنامج، كما قدم فرع الرئاسة العامة درعًا تذكاريًا لسجون المنطقة نظير التعاون المشترك بين الجهتين.
يُشار إلى أن البرنامج كان بحضور ومتابعة الشيخ صالح بن علي العميرة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم، والعميد خالد بن منصور الجربوع مدير سجون القصيم.
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 12:35 AM
استمر 3 أيام بحضور 110 من الضباط والأفراد والمدنيين"هيئة القصيم" تنظم برنامجًا لتعزيز الوازع الديني لمنسوبي السجون
نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم برنامجًا توعويًا لمنسوبي سجون منطقة القصيم، استمر ثلاثة أيام، وتضمن لقاءات تتعلق بتعزيز الوازع الديني والأمانة والإخلاص بالعمل والاستخدام الآمن للتقنية في مجال العمل.
وقدم البرامج نخبة من أصحاب الفضيلة منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم، كما استفاد من البرنامج عدد 110 من منسوبي سجون القصيم ضباط وأفراد ومدنيين.
وفي الختام قدمت سجون القصيم درعًا تذكاريًا لفرع الرئاسة لتبنيهم وتنفيذ البرنامج، كما قدم فرع الرئاسة العامة درعًا تذكاريًا لسجون المنطقة نظير التعاون المشترك بين الجهتين.
يُشار إلى أن البرنامج كان بحضور ومتابعة الشيخ صالح بن علي العميرة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم، والعميد خالد بن منصور الجربوع مدير سجون القصيم.
، "هيئة القصيم" تنظم برنامجًا لتعزيز الوازع الديني لمنسوبي السجون ،
المصدر : الخليج 365
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