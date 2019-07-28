، انتشار الكلاب الضالة بينبع.. مغرّد يتذمّر و"البلدية": بعض المواطنين يمنعون! ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنها تقوم بجولات مكثفة للحد من انتشارها وفق ما لديها من تعليمات وزارية

طالبت بلدية محافظة ينبع، المواطنين في المحافظة، بالتعاون معها للقضاء على الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع، مؤكدةً أنها تقوم بجولات مكثفة للحد من انتشارها وفق ما لديها من تعليمات وزارية بذلك الشأن.

جاء ذلك في ردٍ لبلدية محافظة ينبع عبر حسابها الرسمي على "تويتر" على أحد المغردين عقب تذمره من انتشار الكلاب الضالة في بعض الأحياء السكنية بالمحافظة، والتي تشكّل خطرًا محتومًا على السكان، بمن فيهم الأطفال.

وقالت بلدية محافظة ينبع إنه "يقوم القسم المختص بالبلدية بعمل جولات مكثفة للحد من كثافة الكلاب الضالة حسب ما لديهم من تعليمات وزارية بهذا الشأن، والتعامل معها بما يوافق هذه التعليمات، وفي حالة وجود كلاب عقورة يتم وضع الطعوم اللازمة للقضاء عليها".

وأضافت: "نأمل من المواطنين التعاون مع البلدية في الحد من هذه الظاهرة لأنه لوحظ أن بعض المواطنين يمنعون مسؤول البلدية من العمل في الأحياء التي توجد فيها".