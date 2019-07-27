السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.3 درجة قرب الساحل الجنوبي لجزيرة هونشو اليابانية



واشنطن 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقباس ريختر اليوم قرب الساحل الجنوبي لجزيرة هونشو اليابانية، حسبما أفادت هيئة مراقبة الزلازل الأوروبية.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات بشرية أو أضرار مادية، كما لم تصدر السلطات اليابانية تحذيرًا من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) عقب الزلزال.

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23:57ت م

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