السعودية اليوم / عسير تنهي استعداداتها لبدء أعمال مبادرة "كذا أجمل" غداً



أبها 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

أنهت اللجنة الإشرافية لمبادرة "عسير كذا أجمل" استعداداها لبدء الأعمال الميدانية التي تنطلق صباح غدٍ الأحد ، بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير.

وعقدت اللجنة مسبقاً عدداً من ورش العمل والاجتماعات، تم خلالها بناء هيكل تنظيمي للمبادرة، الذي تقوده اللجنة الإشرافية المكونة من إمارة المنطقة والأمانة وهيئة تطوير عسير وعدد من الإدارات الحكومية وأعضاء من مجلسي المنطقة والبلدي، والعديد من الفنانين، فيما تم تشكيل اللجان التنفيذية المكونة من إدارات التعليم السبع بالمنطقة، وتقوم بالإشراف على اللجان الميدانية المتمثلة في 36 بلدية في ٣٦ مدينة في عسير، وتشرف على 5700 طالب وطالبة، بينهم القائد الميداني والملهم والمصور والمحفز واللوجستي والمنسق الحكومي.

وتدرّبت جميع الفرق المشاركة على تنفيذ المبادرة، وتحديد المواقع المستهدفة في الأعمال، تمهيداً للانطلاقة في وقت واحد غداً الأحد عند السابعة صباحاً بكافة محافظات ومدن عسير، إلى جانب انتهاء اللجنة الإشرافية من تجهيز غرفة العمليات الرئيسية للمبادرة، بمقر هيئة تطوير عسير، وتعمل على النقل المباشر من غرف العمليات المرتبطة ب ٧ إدارات تعليم بالمحافظات، إضافة إلى متابعة أعمال غرف العمليات المجهزة في 36 بلدية بالمنطقة، ويتم من خلالها البث المباشر المتابعة والتوجيه والاطلاع على سير العمل.

مما يذكر أن مبادرة "عسير كذا أجمل" تنطلق بمشاركة 36 جهة حكومية وخاصة لتحقيق 36 هدفاً، خلال 36 ساعة في 36 مدينة في عسير بوقت واحد وبأيدي 5700 طالب وطالبة.

//انتهى //

22:58ت م

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