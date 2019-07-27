توضيح لأصحاب القروض من حساب المواطن

2019-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أنه لا يتم النظر إلى الالتزامات المالية للمستفيدين عند تقدير الدعم المستحق لهم من البرنامج.

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وتلقت خدمة العملاء طلبًا من متابعات الخليج 365 محمود الحويطي قال فيه: “أتمنى إعادة النظر في الدعم.. الآن القروض العقارية على البنوك وثلاثة أرباع الرواتب تذهب لسداد قروض وإيجارات وكهرباء وبنزين”.

وردت خدمة العملاء بالقول: “لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.