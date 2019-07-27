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2019-07-27 فرضية حريق في مستشفى قوى الأمن بمكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements ينفذ مدني العاصمة المقدسة، غدًا الأحد الموافق 25/ 11/ 1440هـ، فرضية حادث حريق بمستشفى قوى الأمن الداخلي. وأشار الدفاع المدني إلى أنه ستنفذ خلال الفرضية أعمال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء عند الساعة 10 صباحًا.









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