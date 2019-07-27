تركي بن طلال يرعى فعاليات مؤتمر عسير الصحي غدًا

2019-07-27

متابعات الخليج 365 - عسير

تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة، عسير صباح يوم غدٍ الأحد، حفل رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال آل سعود لمؤتمر عسير الصحي الثالث الذي يقام خلال الفترة 26- 24 من الشهر الجاري بفندق قصر أبها.

هذا وقد انطلقت فعاليات المؤتمر صباح السبت، والذي شهد حضور عدد كبير من المتخصصين والمهتمين والعاملين بالمجالات الصحية، إضافة إلى عدد من طلاب التخصصات الطبية من الجامعات السعودية.

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وشمل اليوم الأول على محاضرات وجلسات وورش علمية متخصصة ناقشت العديد من التطورات في عدد من المجالات الصحية، بالإضافة إلى ورشة تدريبية تناولت خطوات نشر الأبحاث الصحية في المجلات العلمية المميزة، والتي تهدف إلى تعريف المستفيدين بخطوات النشر العلمي وتطبيقها، إضافة إلى كيفية كتابة المواد العلمية وملخص البحث.

من جانبه أكد رئيس المؤتمر، الدكتور مشبب الأسمري، على أن المؤتمر يعتبر من أهم برامج الشؤون الصحية بالمنطقة، التي تقام ضمن مبادرات “حسن الوفادة” بعسير، لافتًا إلى أن المؤتمر يحظى بزخم علمي كبير وذلك من خلال مشاركة 212 متحدثًا، و23 راعيًا صحيًّا، إضافة إلى 225 محاضرة علمية.

يذكر أن عدد المستفيدين المسجلين عبر بوابات المؤتمر الإلكترونية تجاوز 2200 مستفيد من داخل المنطقة وخارجها.