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2019-07-27 ضبط قائد مركبة تخطى الرصيف وعكس السير بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض تمكن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد المركبة الذي قام بتخطي الرصيف والقيادة بعكس اتجاه السير في شارع سلطانة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. Advertisements وأفاد المرور السعودي أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.









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