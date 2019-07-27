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شبهة اختطاف وراء غياب المفقودة رزان العميران
متابعات الخليج 365 - الرياض
تكثف فرق البحث من المتطوعين جهودها للعثور على الطفلة رزان العميران، ذات الثلاث سنوات، التي اختفت اليوم في الرياض، فيما يرجح البعض وجود شبهة اختطاف.
ونشر حساب طرق الرياض على تويتر صورة الطفلة رزان العميران وعلق عليها بالقول: طفلة صغيرة عمرها 3 سنوات تم فقدانها من حديقة بجانب قصر الأميري- طريق الإمام مسلم في حي الشفا بالرياض، وهناك اشتباه بأنها مخطوفة.
ودعت طرق الرياض من يعثر عليها التواصل مع الجهات الأمنية أو 0566606900.
وتفاعل الكثير من المواطنين مع وسم المفقودة رزان العميران حيث قال عبدالرحمن العجاجي: ردها الله إلى أهلها سالمةً معافاةً عاجلًا غير آجل.
وقالت ريما: يا رب احفظها بحفظك يا كريم وردها سالمة يا رب.. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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