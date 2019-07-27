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الشيخ الماجد: يمكن لغير الفقراء الاستفادة من الضمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ سليمان الماجد أن العبرة في الحصول على مخصصات الضمان الاجتماعي ليست بالفقر أو بالغنى، ولكن بإرادة الدولة التي تنظم شروط الصرف.
وخلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، قال الماجد ردًّا على سؤال من أحد الأشخاص يحصل على الضمان وهو لا يستحقه: إن هناك فسحة في شروط الحصول على الضمان تتجاوز تعريف الفقر في الإسلام، حيث من حق ولي الأمر أن يضع المعايير والضوابط التي متى ما توفرت استحق الشخص الضمان بغض النظر عن فقره أو غناه.
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