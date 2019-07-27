غبار يحد الرؤية غدًا على 6 مناطق

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة غدًا، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.