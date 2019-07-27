الان تتابع بالصور.. الإطاحة بقائد مركبة تخطى الرصيف وقاد عكس اتجاه السير في شارع سلطانه بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 أعلن مرور منطقة الرياض، السبت، القبض على قائد المركبة الذي تخطى الرصيف وقاد عكس اتجاه السير (بشارع سلطانه). وقال حساب المرور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه ستتم إحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements

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