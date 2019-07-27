شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الرياض» يقبض على قائد مركبة عكس السير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تمكن رجال المرور بمنطقة الرياض من القبض على قائد المركبة الذي قام بتخطي الرصيف والقيادة بعكس اتجاه السير في أحد طرق الرياض. وقال حساب المرور عبر «تويتر»: مرور منطقة الرياض يقبض على قائد المركبة الذي قام بتخطي الرصيف والقيادة بعكس اتجاه السير (بشارع سلطانه)، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مرور الرياض» يقبض على قائد مركبة عكس السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.