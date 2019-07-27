شكرا لقرائتكم خبر عن «السيرك الروسي» وألعاب خفة في سجن تبوك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)نفذ مجلس التنمية السياحية بتبوك، بالتعاون مع فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة والمديرية العامة للسجون، بعض فعاليات مهرجان الورد والفاكهة 1440 داخل سجن تبوك. وجاءت المبادرة تنفيذاً لتطلعات أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير فهد بن سلطان.
وتضمنت الفعاليات، التي حضرها نحو 150 نزيلا من السعوديين والمقيمين، السيرك العالمي الروسي والألعاب البهلوانية وألعاب الخفة، وبرامج ثقافية متنوعة شملت أمسية شعرية والعزف والموسيقى وفنون الرسم، في حين شهدت الفعاليات تفاعلا ومشاركة من النزلاء الموهوبين في فعاليات المسرح الذي خصص لهذه المناسبة، كما قدمت الجوائز والهدايا للنزلاء ولذويهم.
وردد النزلاء عبارة «يشهد الله أنكم فرحتمونا بهذه الفعاليات»، معربين عن سعادتهم البالغة وبهجتهم بجميع فعالياتها، مقدمين شكرهم وتقديرهم للمنظمين والقائمين على المبادرة، مؤكدين على الرعاية الكبيرة التي تقدمها إدارة السجن لهم.
من جهته، أكد مدير سجون منطقة تبوك العميد سلمان العتيبي أن المديرية العامة للسجون ترحب بإقامة مثل هذه الفعاليات وعقد شراكات مع كل جهة حكومية أو أهلية ترغب في مد يد المساعدة بما يعود بالنفع على النزلاء.
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