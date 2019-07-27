المملكة العربية السعودية تحظر 20 وظيفة في مجال السياحة على الأجانب

صرحت المملكة العربية السعودية، صباح اليوم السبت، بأنه تم إصدار قرار يفيد بمنع الأجانب من أن يمارسوا نحو 20 وظيفة داخل القطاع السياحي بالمملكة، حيث قد ذكرت صحيفة “saudi gazette، بأن القرار والقيود تشمل كل الفنادق من درجة 3 نجوم إلى ما فوق، وكذلك الشقق والغرف التي تخص السياح.

ومن بين تلك الوظائف التي تم حظرها للأجانب، كل الوظائف التي تخص مجال الحجز والتسويق والوظائف التي تخص منصب نائب مدير الفندق، ووظائف رئيس قسم المبيعات، والمشرف على النادي الرياضي، والوظائف التي تتواجد داخل الفنادق وتخص السياح.

كما سيتم عمل فقط المواطن السعودي داخل مكاتب الاستقبال وحجز الغرف، وشغل أيضا وظيفة النادل ستكون للمواطن السعودية في المقاهي والمطاعم، وداخل مكاتب الاستقبال، ولا تشمل القيود الجديدة مهن الحمال والسائق وحارس البوابة.