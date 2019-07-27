طريقة توثيق البصمة في نظام أبشر للخدمات 2019

يعد نظام ابشر من أهم الأنظمة الإلكترونية التي قد تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية منذ فترة وجيزة، وهو نظام قد قامت المديرية العامة للجوازات بإطلاقه، وذلك من أجل العمل على تسهيل جميع الإجراءات الخاصة ب تأشيرات الدخول وكذلك الجوازات، هذا إلي جان مختلف المعاملات الأخرى، وذلك عن طريق هذه البوابة ألإلكترونية، والتي تخص النظام، وهي المعروفة باسم بوابة أبشر.

ويعد الهدف من نظام ابشر هو القيام بتقليل عدد المراجعين وذلك في مختلف إدارات الجوازات، هذا إلي جانب العمل على توفير خدمة جيدة لجميع مستخدمي البوابة، وكذلك جميع الراغبين في السفر عن طريق الإنترنت، وذلك بنظام عالي الجودة، كما أيضا تقوم بالربط مع مختلف القطاعات الحكومية بمنتهى السهولة، وذلك بطريقة إلكترونية، مما يساعد على تسهيل المعاملات، وتوفير الوقت للمسافرين، ويعمل النظام على تقديم هذه الخدمة مجانا، وذلك بدون أي رسوم إضافية ويعد ذلك من مميزات نظام أبشر، وهو متاح في أي مكان وطوال الوقت، دون إلى الحاجة إلى الوقوف في صف طويل وإهدار الكثير من الوقت.

توثيق البصمة على نظام أبشر:

· أولا: عليك الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية الرسمي، ثم القيام بعد ذلك في التقديم في خدمة وثق، وسوف يتم من خلال العمل على توثيق البصمة وذلك من خلال الجوال، وهذا من أجل توثيق ملكية شرائح الاتصالات وأيضا البيانات.

· ثانيا: عليك القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع وذلك من خلال الرابط الخاص بالمنصة، وبعد ذلك عليك أن تقوم باختيار خدمات وثق، ثم بعد ذلك عليك العمل على إدخال رقم الهاتف، والشركة الخاصة بتزويد شرائح الاتصالات، أو الرقم الخاص بشريحة البيانات، وبعد ذلك عليك القيام بالضغط على تأكيد طلب التوثيق، للتأكيد على، والقيام بتوثيق بصمة الجوال.

· يتم إصدار البصمة بعد أن يتم الاطلاع على حالة المرسل.

· وأما الخدمات التي يقوم بوابة أبشر بتقديمها، تشمل جميع الخدمات الخاصة بالبيانات، هذا إلي جانب الاتصالات مسبقة الدفع والاتصال المفوتر، كما أنه لا يمكن توثيق أكثر من ١٠شرائح لكل فرد، من الشرائح المسبقة الدفع، يجب أن يتم إرسال طلب التوثيق الإلكتروني إلى الشركات الخاصة بهذا، وذلك من أجل إتمام عملية التوثيق، وهذا يتم عن طريق القيام بإرسال رسالة نصية قصيرة، ويتم إرسالها من قبل الشركة وذلك من أجل الاطلاع على حالة الطلب.

· في حالة القيام بإدخال رقم قومي غير صحيح سوف يؤدي ذلك إلى فشل العملية، حيث أن الداخلية قد نوهت سابقا بأن اذا قام احد بالتسجيل بهوية غير هويته الحقيقية فإن هذا يعد غير قانوني، ولذلك يعمل المستخدم على تأكيد عملية التسجيل وذلك من خلال الرسائل التي يتم ارسلها له سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.

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خدمات أبشر:

وتتمثل خدمات أبشر في:

1. العمل على إصدار جواز السفر أو إلغاؤه.

2. توفير إصدار الإقامة وأيضا القيام بتجديد.

3. توفير التأشيرات الخاصة بالعودة وأيضا الخروج وإلغاء التأشيرات.

4. القيام بالاطلاع على جميع البيانات الشخصية وكذلك البيانات الخاصة بالعاملين.

5. هذا إلي جانب أحقية الحج.

6. ويمكنك أيضا الاستعلام عن التأمين الصحي الخاص بك، وأيضا العمالة الجديدة.