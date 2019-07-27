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أشاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، بالعرض الخاص للتعريف بتصميمات المخطط العام لمشروع "القدية"، الذي ستنتهي المرحلة الأولى منه في عام 2023م، وتتضمن 45 مشروعًا و300 نشاط.
وفال: "إن هذا المشروع سيضخ 17 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول 2030م، وسوف يوفر آلاف الفرص الوظيفية في هذه المرحلة".
وشارك الدكتور "المغلوث" في العرض للتعريف بتصميمات المخطط العام لمشروع القدية بدعوة كريمة من الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار السيد "مايكل رينينجر".
يُذكر أنه تم البدء بأعمال الإنشاء والبنية التحتية الأولية في "القدية" للمساعدة على تحقيق الجدول الزمني لعملية التنفيذ الشامل على مدى أربع سنوات، ومن المقرر أنه سيتم الافتتاح الرئيسي في مطلع عام 2023 م، وجرى مؤخرًا إطلاق استكشاف التصاميم العالمية مع مجموعة المهندسين المعماريين المشهورين من مختلف أنحاء العالم.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 11:39 PM
المرحلة الأولى منه ستنتهي في 2023م.. وتتضمن 45 مشروعًا و300 نشاط"المغلوث": مشروع "القدية" سيضخ 17 مليار ريال.. وآلاف الفرص الوظيفية في الانتظار
أشاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، بالعرض الخاص للتعريف بتصميمات المخطط العام لمشروع "القدية"، الذي ستنتهي المرحلة الأولى منه في عام 2023م، وتتضمن 45 مشروعًا و300 نشاط.
وفال: "إن هذا المشروع سيضخ 17 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول 2030م، وسوف يوفر آلاف الفرص الوظيفية في هذه المرحلة".
وشارك الدكتور "المغلوث" في العرض للتعريف بتصميمات المخطط العام لمشروع القدية بدعوة كريمة من الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار السيد "مايكل رينينجر".
يُذكر أنه تم البدء بأعمال الإنشاء والبنية التحتية الأولية في "القدية" للمساعدة على تحقيق الجدول الزمني لعملية التنفيذ الشامل على مدى أربع سنوات، ومن المقرر أنه سيتم الافتتاح الرئيسي في مطلع عام 2023 م، وجرى مؤخرًا إطلاق استكشاف التصاميم العالمية مع مجموعة المهندسين المعماريين المشهورين من مختلف أنحاء العالم.
، "المغلوث": مشروع "القدية" سيضخ 17 مليار ريال.. وآلاف الفرص الوظيفية في الانتظار ،
المصدر : الخليج 365
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