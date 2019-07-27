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الشباب يواصل انتصاراته بمعسكره في ألمانيا بالفوز على غو أهيد إيغلز الهولندي

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محمد بن مسعود - الدمام - حقَّق فريق الشباب الفوز في وديته الثالثة التي جمعته مع نظيره فريق غو أهيد إيغلز الهولندي اليوم السبت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في ألمانيا.

تقدم الشباب أولاً عن طريق فهد غازي قبل أن يضيف زميله كريستيان غوانكا الهدفين الثاني والثالث، بينما أحرز هدفَيْ الفريق الهولندي كل من رابيلارد وبوكوما.

دخل المدير الفني الأرجنتين ألميرون بتشكيلة مؤلفة من عبدالله العويشير في حراسة المرمى، وحسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، حسن معاذ، فهد غازي، ناصر العمران، عبدالمجيد الصليهم، عبدالملك الخيبري، كريستيان جوانكا، سيياستياو جونيور ودانيلواسبيريا.

وكان الشباب قد فاز في مباراته الأولى على فورتونا دوسلدورف (4-3)، وعلى غوترسلوه في المباراة الثانية (2-1).

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 11:30 PM

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الشباب يواصل انتصاراته بمعسكره في ألمانيا بالفوز على غو أهيد إيغلز الهولندي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

حقَّق فريق الشباب الفوز في وديته الثالثة التي جمعته مع نظيره فريق غو أهيد إيغلز الهولندي اليوم السبت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في ألمانيا.

تقدم الشباب أولاً عن طريق فهد غازي قبل أن يضيف زميله كريستيان غوانكا الهدفين الثاني والثالث، بينما أحرز هدفَيْ الفريق الهولندي كل من رابيلارد وبوكوما.

دخل المدير الفني الأرجنتين ألميرون بتشكيلة مؤلفة من عبدالله العويشير في حراسة المرمى، وحسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، حسن معاذ، فهد غازي، ناصر العمران، عبدالمجيد الصليهم، عبدالملك الخيبري، كريستيان جوانكا، سيياستياو جونيور ودانيلواسبيريا.

وكان الشباب قد فاز في مباراته الأولى على فورتونا دوسلدورف (4-3)، وعلى غوترسلوه في المباراة الثانية (2-1).

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المصدر : الخليج 365

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