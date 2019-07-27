وثيقة تكشف المقدمة التي كتبها الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الخطر الذي يهدد اليمن !

عدن - ياسمين التهامي -

نشر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام كمال الخوداني وثيقة من كتاب الامامة الذي كتب الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مقدمته عن الخطورة التي تهدد وحدة اليمن

وقال الخوداني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "هذا ما كتبه الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح في مقدمة كتاب الامامة وخطرها على وحدة اليمن للزبيري".

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وأوضح الخوداني ان "هذا الكتاب الذي يفترض ان لايخلوا منه منزل يمني بل كان ومازال يفترض تدريسه كمقرر لطلاب المدارس".

وأختتم الخوداني قوله , "وكما قال صبر شاعر الثورة قال ابن ناصر صبر يامعشر الثوار شيء عندكم علم من ذي ضيع الثورة".