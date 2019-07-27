شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة اليمنية ‘‘بلقيس’’ تشعل مواقع التواصل بـ‘‘إطلالة مثيرة’’ والجمهور يهاجمها بشدة لهذا السبب (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تألقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي في أحدث اطلالاتها بعدما إختارت تطل على جمهورها في إحدى الحفلات التي أحيتها مؤخرا بالإمارات، بالقفطان المغربي.

وارتدت النجمة العربية قفطانا فخما، من تصميم صوفيا بنيحيى، مرصع بالأحجار، ومزين بتطريزات ذهبية، الأمر الذي نال اعجاب عدد كبير من متتبعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

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من جهة هاجم بعض من جمهور دنيا بطمة الفنانة بلقيس بسبب إطلالتها بالقفطان، معتبرين أنها تمشي على خطى بطمة وتحاول لفت الانظار منها خصوصاً وأن دنيا بطمة كانت لقبت نفسها بسفيرة القفطان المغربي.