شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات عارمة تجتاح محافظتين يمنيتين والاعلان عن ضحايا ومفقودين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء فيضانات عارمة نجمت عن هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية في مناطق واسعة جنوب البلاد. وقال مسؤولون أن الفيضانات غمرت عشرات المزارع وقطعت طرقا وجرفت سيارات وماشية في أجزاء من محافظتي أبين وشبوة، علاوة على انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق المنكوبة. ​ ​​ Advertisements ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، حسب المسؤولين. وسبق أن اجتاحت فيضانات 12 محافظة يمنية، في يونيو الماضي، مهددة أرواح أكثر من 80 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة.

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