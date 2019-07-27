الجواد «أعطاك» يقتنص كأس وزارة التعليم في حفل السباق السادس

رعا المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، عصر السبت، حفل السباق السادس، الذي أقامه نادي الفروسية بالطائف، نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وتكوّن السباق من عدة أشواط، كان الشوط السادس منها على كأس وزارة التعليم لجميع الدرجات «إنتاج ثلاث سنوات»، وعلى مسافته 2000 متر. وبلغ مجموع الجوائز 120 ألف ريال؛ وحصل على المركز الأول الجواد أعطاك لعبدالله بن محمد بن ناصر الطخيم.
وفي نهاية الشوط، سلَم مدير عام التعليم طلال بن مبارك اللهيبي، الكأس لصاحب الجواد الفائز «أعطاك »، فيما نقل اللهيبي تهاني وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لصاحب الجواد الفائز مبديًا سعادته بمشاركة وزارة التعليم في هذه الرياضة الأصيلة.
وأشار اللهيبي، إلى أهمية هذه الرياضة، واحتكاك الطلاب بمثل هذه الأنشطة وممارستهم، مقدمًا الشكر والتقدير لنادي الفروسية على حسن الإعداد والتنظيم، فيما ثمَن جهود كشافة الطائف على مشاركتها المتميزة في هذا السباق، متمنيًا للجميع التوفيق.
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