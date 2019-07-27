«911» يحذِّر مرتادي طريقي الطائف ـ الرياض والخرمة ـ رنية من الغبار الكثيف

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم السبت، من موجة غبار كثيفة، مطالبًا المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر» قال المركز: الآن.. موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقي (الطائف ـ الرياض) و(الخرمة ـ رنية)، أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.. يرجى من مرتادي تلك الطرق أخذ الحيطة والحذر.