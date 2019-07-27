250 متدربة في مبادرة صيف الفرح

اختتم فريق لقيا فرح التطوعي النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش أول من أمس، فعاليات مبادرة «صيف الفرح»، التي نفذها على مدى عشرة أيام بقاعة النور بالمحافظة.

وقالت مشرفة الفريق ومنسقة الفرق التطوعية النسائية باللجنة جبارة مرقامي إن «250 متدربة استفدن من الدورات التدريبية التي شملتها المبادرة، وهي ورشة عمل متخصصة بعنوان «ريشة فنان» لتعليم أساسيات الرسم، بمشاركة 26 متدربة، وورشة «الأنامل الذهبية» في تعلّم الأعمال اليدوية بمشاركة 30 متدربة، وكذلك ورشة «حكاية عدسة» في التدريب على أساسيات التصوير بمشاركة 19 متدربة».

وأضافت أن «المبادرة تضمنت كذلك «ورشة جمالك» للتدريب على أساسيات المكياج بمشاركة 32 متدربة، وورشة بعنوان «بأجمل حلّة» للتدريب على التنسيق بمشاركة 28 متدربة، إلى جانب ورشة «تناغم» لتعليم أساسيات المونتاج بمشاركة 15 متدربة، فيما شهد اليوم الختامي مشاركة 100 متدربة في ورشة عمل عن الإسعافات الأولية».

وبينت مرقامي أن «35 متطوعة أسهمن في تنظيم فعاليات المبادرة التي تم عرض برامجها التدريبية إلكترونيًا، حيث استفادت عبر الإنترنت منها 8690 مستفيدة».

الدورات والمستفيدات منها:

اليوم الأول: ورشة ريشة فنان «أساسيات الرسم»

26 مستفيدة

اليوم الثاني: ورشة الأنامل الذهبية «الأعمال اليدوية»

30 مستفيدة

اليوم الثالث: ورشة حكاية عدسة «أساسيات التصوير»

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19 مستفيدة

اليوم الرابع: ورشة جمالك «أساسيات المكياج»

32 مستفيدة

اليوم الخامس: ورشة بأجمل حلّة «أساسيات التنسيق»

28 مستفيدة

اليوم السادس: ورشة تناغم «أساسيات المونتاج»

15 مستفيدة

اليوم السابع: ورشة الإسعافات الأوليّة

100 مستفيدة