تمديد مهرجان العسل الدولي بالباحة

وافق أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على تمديد فترة مهرجان العسل الدولي الثاني عشر لمدة أسبوع إضافي، بحيث تصبح فترة المهرجان خمسة أسابيع، ويكون حفل الختام مساء الخميس الموافق 7 / 12 / 1440.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان والفعاليات المصاحبة الدكتور أحمد الخازم أن «التمديد أتى استجابة لرغبة المقيمين والزائرين المصطافين، وكثافة الزوار في ازدياد بشكل يومي، ومن المتوقع أن تتضاعف في الفترة المقبلة، خاصة مع دخول إجازة الحج».

وأضاف أن «كميات الأعسال متوفرة، دخل المهرجان أكثر من 30 طن عسل سائل وشمع، ويتوقع أن تزيد الكميات في الفترة القادمة، حيث إن بعض العارضين يضيفون كميات بشكل يومي».

وأوضح الخازم أن «الأعسال 15 نوعا أهمها السدر والسمر والطلح والقتادة والضهيانه والمجرى والمورينقا، ومتوسط الأسعار 300 ريال، ما عدا بعض الأنواع التي زادت أسعارها عن هذا المتوسط، ويعود ذلك غالبا لقلة الكميات المعروضة منها مثل المجرى الذي وصل سعره 1200 ريال، والمورينقا 800 ريال، والضرم 700 ريال».

وأبان أن «جميع الأعسال فحصت في مختبر تحليل وجودة العسل قبل دخولها المعرض، وأيضا من لجنة الجودة التي تضم في عضويتها خبراء في العسل، ولا يدخل أي أعسال جديدة إلا بعد الفحص».

ولفت الخازم إلى أن «موقع المهرجان بمقر ترف رغدان، والفعاليات الترفيهية الموجهة للأسرة والطفل التي تنفذ يوميا بشراكة مجتمعية مع مؤسسة ديار العز جذبت الكثير من الحضور، والخدمات المكتملة والجلسات العامة والخاصة مصدر جذب للكثير من الحضور».