مؤشر لجودة الخدمات المقدمة للحجاج

وأوضح حلبي الآلية الدقيقة لقياس جودة الخدمة من حيث زمن استقبال الحجاج، ليبدأ القياس لمعايير أخرى بانتهاء كل مرحلة، مؤكدا عدم وجود مؤشرات صعبة تستهدف أخطاء المكاتب، مبينا أن مؤشرات القياس الخاصة بالمؤسسة ليست لها علاقة بمؤشرات وزارة الحج.
يشار إلى أن المؤسسة تخدم 240 ألف حاج من 75 دولة، يمثلون 5 قارات من خلال حوالي 57 مكتب خدمة ميدانية.
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