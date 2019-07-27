مؤشر لجودة الخدمات المقدمة للحجاج

كشفت مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا عن تطبيق نظام مؤشر قياس جودة الخدمات المقدمة لحجاج المؤسسة، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها قطاع تجويد خدمات الحاج والرؤية والتحول، ومركز قياس مؤشرات الأداء بقاعة المطوف جعفر شيخ جمل الليل بمقر المؤسسة، بهدف معرفة آلية تجود الأداء، ورفع مستوى الخدمية لضيوف الرحمن، وشرح عضو مجلس الإدارة المشرف على القطاع الدكتور وائل حلبي مميزات مؤشرات قياس جودة خدمات الحجاج للموسم الحالي 1440 في المؤسسة، واستمع لاستفسارات مكاتب الخدمات الميدانية وبقية القطاعات في المؤسسة، وأجاب على التساؤلات التي وجهتها مكاتب الخدمات ومنسوبو القطاعات المختلفة.

وأوضح حلبي الآلية الدقيقة لقياس جودة الخدمة من حيث زمن استقبال الحجاج، ليبدأ القياس لمعايير أخرى بانتهاء كل مرحلة، مؤكدا عدم وجود مؤشرات صعبة تستهدف أخطاء المكاتب، مبينا أن مؤشرات القياس الخاصة بالمؤسسة ليست لها علاقة بمؤشرات وزارة الحج.

يشار إلى أن المؤسسة تخدم 240 ألف حاج من 75 دولة، يمثلون 5 قارات من خلال حوالي 57 مكتب خدمة ميدانية.