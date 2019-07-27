رفع الحقائب والأفياش والشواحن بأروقة المسجد الحرام

أعدت الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام ممثلةً بإدارة الأبواب فرقة ميدانية تعمل داخل المسجد على مدار الساعة، لرفع الحقائب والأفياش والشواحن الكهربائية الموجودة بالأروقة والممرات، كما تقوم أيضاً بمنع الأطعمة والأشربة غير المصرح بدخولها، وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري إن «الإدارة تعمل على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، وتسخير جميع الإمكانيات ليتمكن المعتمرون والحجاج والزائرون من أداء نُسكهم بكل يسر وسهوله، إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر». من جهته، أكد مدير إدارة الأبواب فهد الجعيد أن «الإدارة كونت هذه الفرقة التي تعمل حسب نظام الورديات وتتواجد داخل المسجد الحرام على مدار الساعة لرفع الحقائب والأفياش والشواحن الكهربائية الموجودة بالأروقة والممرات في المسجد الحرام، ومنع الأطعمة والأشربة الممنوعة، بالتعاون مع الجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام والإدارات ذات العلاقة، سعياً لتوفير الأجواء المناسبة لضيوف الرحمن التي تعينهم على أداء نسكهم بكل راحة وطمأنينة».



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