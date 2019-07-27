5 أسباب لعدم فسح الأدوية لحملات الحج

فيما فسحت الهيئة العامة للغذاء والدواء 9292 صنفًا غذائيًا ودوائيًا وطبيًا بصحبة الحملات الطبية لبعثات الحج، منذ بدء تنفيذ الخطة الرقابية لموسم حج هذا العام، حددت الهيئة 5 أسباب تستدعي عدم فسح الأدوية للحجاج، أهمها: انتهاء الصلاحية.

فسح 9292 صنفًا غذائيًا

يتواجد مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في كل من منفذي الشحن الجوي، ومدينة الحجاج لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والمنافذ البرية والبحرية المحددة لدخول الحجاج على مدار الـ24 ساعة، للقيام بفسح الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك. ومنذ بدء الهيئة بتنفيذ خطتها جرى فسح 9292 صنفًا غذائيًا ودوائيًا وطبيًا بصحبة الحملات الطبية لبعثات الحج والأصناف التي يجلبها الحجاج من دولهم. في مقابل ذلك، رفضت هيئة الغذاء والدواء فسح 3007 أصناف غذائية ودوائية وطبية مخالفة إما بسبب انتهاء الصلاحية أو لأنها خاضعة للرقابة أو مجهولة المصدر أو تالفة أو لأنها بكميات تجارية.

الرقابة الصحية

فيما يخص أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الواقعة في المدينة المنورة، نفذ مفتشو الهيئة 477 زيارة لمنشآت غذائية شملت مطابخ الإعاشة ومطاعم الوجبات السريعة والمستودعات ومراكز تموين، حيث جرى خلالها إغلاق منشأتين غذائيتين لعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية والفنية، وجرى رصد 639 مخالفة صحية وفنية، ومصادرة وإتلاف 2 طن و72 لتراً من المواد الغذائية المخالفة.

نقل المواد الغذائية

من خلال تواجد مفتشي «الغذاء والدواء» جنباً إلى جنب مع رجال أمن الطرق للتفتيش على مركبات نقل المواد الغذائية في المداخل الرئيسية الخمسة لمكة المكرمة وهي: الشميسي والنوارية وبحرة والكعكية وسبوحة، جرى الكشف على 10031 مركبة نقل أغذية، وضبط وإتلاف 2.4 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و183 لتراً من الأغذية السائلة، ومخالفة 111 مركبة لعدم التزامها باشتراطات الهيئة للنقل وفقاً للائحة العقوبات الخاصة بنظام الغذاء، فيما أُحيلت 7 مركبات مخالفة للأمانة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

معايير صحية

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قال استشاري طب الأسرة الدكتور عبدالله الغروي لـ«دوت الخليج» إن «الأدوية والأغذية الخاصة بالحجاج تخضعان لمعايير صحية ولعدة اشتراطات، ويتم متابعة ذلك من قبل الجهات المختصة، وذلك لضمان سلامة وصحة الحجاج»، مشيرا إلى أن جميع الجهات الصحية تقدم خدمتها لحجاج بيت الله الحرام، وتعمل على التأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية من خلال الفرق الرقابية.

أسباب عدم فسح بعض العقاقير

01 انتهاء الصلاحية

02 خاضعة للرقابة

03 مجهولة المصدر

04 تالفة

05 كميات تجارية