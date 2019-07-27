حفل توديع
قال السحيباني خلال حفل توديع الحجاج المستضافين في مسجد النور بمدينة كرايست تشيرش إن «هذا التوجيه الكريم وجد ترحيباً بالغاً من الضحايا الذين طلبوا نقل شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين»، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يجزيه عنهم خير الجزاء.
صدى إيجابي
أضاف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا أن توجيه خادم الحرمين الشريفين كان له صدى إيجابي وترحيب كبير من الجانب الرسمي والشعبي والإعلامي في نيوزلندا، مشيرين إلى أنها بادرة إيجابية ومهمة من خادم الحرمين الشريفين للضحايا وستعينهم على التخفيف من مصابهم، مقدرين هذه الاستضافة.
مواجهة الإرهاب
كان خادم الحرمين الشريفين، وجه باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية.
الحادث الإرهابي بنيوزيلندا
15 مارس 2019
وقع هجوم الجمعة على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش
51 ضحية
50 إصابة
ارتكب الجريمة السفاح برينتون تارانت
28 سنة
من مواليد أستراليا
كانت هذه تفاصيل خبر السفير السحيباني: صدى إيجابي لاستضافة ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا للحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.