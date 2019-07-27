السفير السحيباني: صدى إيجابي لاستضافة ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا للحج

ثمن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

حفل توديع

قال السحيباني خلال حفل توديع الحجاج المستضافين في مسجد النور بمدينة كرايست تشيرش إن «هذا التوجيه الكريم وجد ترحيباً بالغاً من الضحايا الذين طلبوا نقل شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين»، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يجزيه عنهم خير الجزاء.

صدى إيجابي

أضاف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا أن توجيه خادم الحرمين الشريفين كان له صدى إيجابي وترحيب كبير من الجانب الرسمي والشعبي والإعلامي في نيوزلندا، مشيرين إلى أنها بادرة إيجابية ومهمة من خادم الحرمين الشريفين للضحايا وستعينهم على التخفيف من مصابهم، مقدرين هذه الاستضافة.

مواجهة الإرهاب

كان خادم الحرمين الشريفين، وجه باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية.

الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

Advertisements

15 مارس 2019

وقع هجوم الجمعة على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش

51 ضحية

50 إصابة

ارتكب الجريمة السفاح برينتون تارانت

28 سنة

من مواليد أستراليا