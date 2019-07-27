السعودية اليوم / مصرع وإصابة 3 أشخاص, بانفجارعبوة ناسفة في العراق



بغداد 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلة في مداخل مدينة كربلاء العراقية.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن العبوة الناسفة انفجرت في الحافلة أثناء وجودها قرب نقطة أمنية في أحد مداخل المدينة, فيما هرعت قوة أمنية لغلق منطقة الحادث, وفتحت تحقيقًا في ملابساته.

وأضاف المصدر أن الجريحين نقلا إلى مستشفى قريب, بينما نقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي.

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22:27ت م

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