السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الزراعية تفتتح مكتبًا إقليمًا في الجزائر



الجزائر 24 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 27 يوليو 2019 م واس

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم مكتبًا إقليميًا جديدًا لها بالعاصمة الجزائرية ليغطي بلدان المغرب العربي.

وعدّ مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم أحمد الذخيري كلمته خلال الافتتاح أن المكتب الجديد سيسهم في رفع مستوى العمل العربي المشترك في مجال الفلاحة في ظل التحديات المشتركة التي تعرفها المنطقة العربية لاسيما ما يتعلق بتحسين أنظمة الإنتاج والهشاشة البيئية وشح الموارد المائية والأنماط الاستهلاكية غير السليمة.

وأضاف أن المنظمة ستعمل على زيادة التنسيق بين دول المنطقة المغربية وتوسيع الشراكات الدولية من خلال أنشطته الموجهة إلى دول غرب أفريقيا.

يذكر أن مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الجزائر هو الرابع من نوعه بعد مكاتب الكويت والأردن ومصر.

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22:25ت م

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