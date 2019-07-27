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فيديو.. حاج تونسي : أنتم منا ونحن منكم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أشاد حاج تونسي بعمق العلاقات السعودية التونسية، مثنيًا على مبادرة طريق مكة التي تم تطبيقها هذا العام في تونس للمرة الأولى.
وقال الحاج إبراهيم قبل مغادرة بلاده: إنه سمع عن المبادرة من السفير السعودي لدى تونس، مشيدًا بتسهيل عملية إنهاء الإجراءات تيسيرًا على ضيوف الرحمن.
وعبر متابعات الخليج 365 التونسي عن ألمه لعدم قدرة زوجته على مرافقته في هذه الرحلة الروحانية؛ بسبب ظروفها الصحية رغم حصولها على التصريح بالحج من الجهات الرسمية.
وتستهدف مبادرة طريق مكة هذا العام 225 ألف حاج في 5 دول من خلال إنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة في مطارات المغادرة، حيث يتم إنهاء الإجراءات في 15 دقيقة.
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