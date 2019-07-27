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التزامات صيانة العقار بين المالك والمستأجر
متابعات الخليج 365 - الرياض
في الكثير من الأحيان تحدث خلافات بين مالك العقار والمستأجر الذي يشغله فيما يتعلق بالصيانة ونصيب كل منهما.
ويتضمن عقد الإيجار الموحد في المملكة على سبيل الحصر حالات الصيانة التي يجب على كل طرف أن يتحملها.
وفي معرض ردها على سؤال بهذا الشأن قالت مبادرة إيجار: يتحمل المؤجر جميع الصيانات الطارئة والأعطال الغير متوقعة، ويتحمل المستأجر الصيانات العادية التي تتلف في فترات دورية بسبب التشغيل.
ويقصد بالصيانة الدورية، أعمال صيانة تحتاجها العين المؤجرة حتى يستمر انتفاع المستأجر منها بالشكل المعهود.
أما الترميمات المستعجلة فهي أعمال الترميم التي تحتاجها الوحدة، ولا يمكن تأخيرها لحين انتهاء العقد.
يذكر أن إيجار هو نظام متكامل يهدف إلى تطوير قطاع الإيجار العقاري (السكني، والتجاري) في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات قطاع الإيجار العقاري، تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، (الوسيط العقاري، المؤجر، المستأجر) وتنظم العلاقة بينهم، وتتضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة المساهمة في تهيئة القطاع الإيجاري بالشفافية، والثقة، والحياد.
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