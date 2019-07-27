الان تتابع طرق الرياض تعلن عن فقدان طفلة .. واشتباه في اختطافها #المفقودة_رزان_العميران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلن الحساب الرسمي لطرق الرياض على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” عن فقدان طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مؤكدة أن هناك شبهة في اختطافها
وقال الحساب الرسمي لطرق الرياض: ” المفقودة رزان العميران طفلة صغيرة عمرها 3 سنوات تم فقدانها من حديقة بجانب قصر الأميري – طريق الإمام مسلم في حي الشفا بالرياض، وهناك اشتباه بأنها مخطوفة.
و ناشدت طرق الرياض من يعثر عليها التواصل مع الجهات الأمنية أو على الهاتف 0566606900
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