طرق الرياض تعلن عن فقدان طفلة .. واشتباه في اختطافها #المفقودة_رزان_العميران

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أعلن الحساب الرسمي لطرق الرياض على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” عن فقدان طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مؤكدة أن هناك شبهة في اختطافها

وقال الحساب الرسمي لطرق الرياض: ” المفقودة رزان العميران طفلة صغيرة عمرها 3 سنوات تم فقدانها من حديقة بجانب قصر الأميري – طريق الإمام مسلم في حي الشفا بالرياض، وهناك اشتباه بأنها مخطوفة.

و ناشدت طرق الرياض من يعثر عليها التواصل مع الجهات الأمنية أو على الهاتف 0566606900