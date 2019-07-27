شكرا لقرائتكم خبر عن عسير تنهي استعداداتها لبدء أعمال مبادرة «كذا أجمل».. غداً صباحاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) @Abowajan

بإشراف مباشر من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أنهت اللجنة الإشرافية استعداداتها لبدء الأعمال الميدانية لمبادرة عسير«كذا أجمل» والتي ستنطلق عند السابعة من صباح غدٍ (الأحد).

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وكانت قد عقدت عدد من ورش العمل والاجتماعات، تم خلالها بناء هيكل تنظيمي للمبادرة، والذي تقوده اللجنة الإشرافية المكونة من إمارة المنطقة والأمانة وهيئة تطوير عسير وعدد من الإدارات الحكومية وأعضاء من مجلسي المنطقة والبلدي وذوي الخبرة، وبعض الفنانين، فيما تم تشكيل اللجان التنفيذية المكونة من إدارات التعليم السبع بالمنطقة، وتقوم بالإشراف على اللجان الميدانية المتمثلة في 36 بلدية في 36 مدينة في عسير، والتي تشرف على 5700 طالب وطالبة، بينهم القائد الميداني والملهم والمصور والمحفز واللوجستي والمنسق الحكومي، كما تم تدريب جميع الفرق المشاركة، وتحديد المواقع المستهدفة في أعمال المبادرة؛ تمهيداً لساعة الصفر التي تنطلق في وقت واحد، غداً الأحد عند السابعة صباحاً بكافة محافظات ومدن عسير.

وأنهت اللجنة الإشرافية تجهيز غرفة العمليات الرئيسية للمبادرة، بمقر هيئة تطوير عسير، وتعمل على النقل المباشر من غرف العمليات المرتبطة بسبع إدارات تعليم بالمحافظات؛ إضافة إلى متابعة أعمال غرف العمليات المجهزة في 36 بلدية بالمنطقة، ويتم من خلالها البث المباشر المتابعة والتوجيه والإطلاع على سير العمل.

يُذكر أن مبادرة عسير «كذا أجمل» ستنطلق بمشاركة 36 جهة حكومية وخاصة لتحقيق 36 هدفاً، خلال 36 ساعة في 36 مدينة في عسير بوقت واحد وبأيدي 5700 طالب وطالبة.