شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارة مكة» تكشف موعد منع دخول المواطنين المحرمين إلى مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم (السبت) عن موعد بدء منع دخول المواطنين المحرمين إلى مكة المكرمة. وقالت في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»: منع دخول المواطنين المحرمين الذين لا يحملون تصاريح حج إلى مكة المكرمة بعد منتصف الليلة السبت.



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