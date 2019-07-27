جامعة الطائف تنشئ أول جمعية سعودية للإرشاد الأكاديمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت جامعة الطائف مصادقة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إنشاء الجمعية السعودية للإرشاد الجامعي في الجامعة، كأول جمعية سعودية متخصصة تعنى بالإرشاد الجامعي بمحاوره الأكاديمية، والنفسية، والسلوكية، والاجتماعية، والمهنية.

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وأصدر مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد الزهراني قرارا بتكليف الدكتورة خديجة القرشي، أمينا عاما للجمعية، وهي عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ في القياس والتقويم بقسم علم النفس في كلية التربية بالجامعة، وتعمل كذلك مشرفا عاما لإدارة الإرشاد الجامعي.

من جانبه أوضح وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، أن تأسيس الجمعية يأتي إيمانا بأهمية الإرشاد في تنمية وخدمة العملية التعليمية والمجتمع الجامعي، بهدف النهوض بالإرشاد الجامعي داخل المملكة من الوجهتين العلمية والتطبيقية، إذ تهتم بتطوير العملية الإرشادية والخدمات التي تقدمها داخل مجتمع جامعة الطائف وخارجه، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجمعية السعودية للإرشاد الجامعي التي ستعمل تحت مظلة جامعة الطائف والجمعيات السعودية الأخرى.

أهداف الجمعية: