ورشة تناقش طرق الصحة الوقائية لضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

ركزت ورشة عمل عقدت أمس على العناية بالنواحي الوقائية لكافة الحجاج، والتي نظمتها لجنة الصحة الوقائية بمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية، لأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية العاملة بالمؤسسة.

وأوضح رئيس لجنة الصحة الوقائية الدكتور سليمان ميمش، خلال الورشة، أن المؤسسة تواكب وصول الحجاج بزيارات لمساكنهم للتعريف بأدوارها في توفير السلامة الوقائية.

Advertisements

ولفت إلى عناية اللجنة بالفحص الوقائي للحجاج ذوي الأمراض المزمنة ومراعاة حالاتهم الصحية في التنقلات والتحركات أثناء تأديتهم الشعائر، والحرص على توفير الأجواء الصحية بمقار سكنهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن اللجنة أكملت جاهزيتها لتقديم خدماتها لحجاج الدول الأفريقية غير العربية، مسندة بالمعدات والكوادر البشرية والدعم الكامل الذي وفره مجلس إدارة المؤسسة بقيادة المطوف رامي صالح لبني، مضيفا أن اللجنة تعمل على تكثيف برامجها التوعوية وسرعة مباشرتها لمعاينة الحالات.

وأثنى على دور الكوادر الوطنية في العمل المهني وفي مواكبة الموسم ومتابعة الحجاج، مؤكدا أهمية ورش العمل في الجانب التأهيلي للعاملين باللجنة أثناء موسم الحج وتعزيز روح المبادرة والإحساس بتقديم أعلى معايير المهنية والعناية الصحية لضيوف الرحمن وتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة على كافة الأصعدة.

من جهته لفت نائب رئيس اللجنة عبدالإله الغامدي إلى أهمية الدور المشترك والتوأمة المتبادلة بين لجان المؤسسة، مشيرا إلى مشاركة لجنة الصحة الوقائية مع لجنة الشؤون العامة وبإشراف مباشر من عضو مجلس الإدارة المشرف العام على اللجنتين المهندس محمد برهان، للعمل معا في التزويد بسيارات الإسعاف والتنسيق بشأن الحالات المرضية التي تستلزم النقل إلى المستشفيات في المشاعر المقدسة، مضيفا أن كافة الأجهزة الحكومية تشكل منظومة عمل متكاملة في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم طوال فترة موسم الحج.