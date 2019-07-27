إنقاذ 242 مهاجرا على متن قوارب مطاطية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنقذت وحدات من خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية 242 مهاجرا كانوا يواجهون صعوبات في مضيق جبل طارق بين أفريقيا وأوروبا.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المهاجرين «ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 50 امرأة و12 قاصرا، واجهوا صعوبات على متن عدد من القوارب المطاطية».

وأضافت أن «بعض هؤلاء المرشحين للهجرة السرية كانوا في حالة صحية متدهورة، وتلقوا الإسعافات اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن ينقلوا سالمين إلى الموانئ المتوسطية للمملكة قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل».