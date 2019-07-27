انهيار شرفة ملهى ليلي بكوريا يودي بحياة شخصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة جوانجو
لقي كوريان جنوبيان حتفهما وأصيب رياضيون يشاركون في بطولة العالم للسباحة في وقت مبكر من صباح أمس إثر إنهيار شرفة داخل ملهى ليلي بمدينة جوانجو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن السلطات تشتبه في أن شرفة الملهى الليلي الموجود بالقرب من القرية الرياضية، ربما انهارت بسبب الوزن الزائد عليها.
وأضافت أن 9 رياضيين (أربعة أمريكيين ونيوزيلنديان وهولندي وإيطالي وبرازيلي) أصيبوا. وأوضحت أن كل المصابين من لاعبي رياضة كرة الماء ما عدا اللاعب البرازيلي.
كما أصيب شخصان آخران غير رياضيين.
وأعرب الاتحاد الدولي للسباحة عن «أسفه العميق» للحادث قائلا إنه «يراقب الموقف عن كثب وسيتخذ كل الإجراءات لضمان تقديم الرعاية الصحية والمساعدة عند الحاجة».
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