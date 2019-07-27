زلزال يهز شمال الفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مانيلا
توفي سبعة أشخاص في أقصى شمال الفلبين بسبب زلزال بقوة 4,5 درجات على مقياس ريختر، كما أصيب 60 آخرون، حسبما قال مسؤولون.
وقال رئيس الوكالة المحلية للتخفيف من الكوارث دان أسديكول إن هناك شخصا واحدا مفقودا في أعقاب الزلزال الذي وقع في بلدة «ايتبايات» بإقليم باتانيس (695 كلم شمال مانيلا).
وأوضح أنه تم إجلاء كل سكان البلدة البالغ عددهم ألف شخص إلى ساحة عامة لإبعادهم عن منازلهم وسط هزات ارتدادية بعد الزلزال.
وقال لمحطة إذاعية في مانيلا «نتعرض لهزة ارتدادية كل ساعتين، ويجري إبعاد المواطنين عن منازلهم لأماكن أكثر أمانا».
وأبان معهد علم البراكين والزلازل في الفلبين أن هزات عدة وقعت في أعقاب الزلزال، من بينها هزة بلغت قوتها 4, 6 درجات.
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