إصابة 20 شخصا بالتسمم في صالون تجميل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا أصيب نحو 20 شخصا بالتسمم بسبب ارتفاع مستويات غاز أول أكسيد الكربون في صالون تجميل بوسط فيينا، حسبما أعلنت إدارة الطوارئ بالمدينة. وقالت الإدارة لوكالة الأنباء النمساوية (أيه بي أيه) إنه جرى نقل الضحايا إلى المستشفى، دون إصابة أحدهم بضرر جسيم. وفي حين لم يتضح بعد سبب الحادث، يشتبه رجال الإنقاذ في تسبب سخان مياه يشتغل بالغاز في الحادث.



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