سوبر السلة في المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس المقبل، موعدا لمواجهة بطولة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة، والتي تجمع بين فريقي أحد والفتح.
وقرر اتحاد اللعبة أن تجري المباراة على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
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