أخضر مبارزة البنين والبنات إلى لندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تغادر بعثة المنتخب السعودي للمبارزة (بنين وبنات) اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، لخوض معسكر إعدادي لمدة 5 أيام، استعدادا لبطولة ليون بول الدولية وبيس المفتوحة في سلاح الفويل تحت 15 سنة، والتي تقام في لندن خلال الفترة من 3- 4 أغسطس المقبل بمشاركة 50 لاعبا من 9 دول.

وستقام التدريبات في المعسكر على فترتين صباحية ومسائية، يتم من خلالها التركيز على تدريبات اللياقة البدنية وتطبيق الحصص التكتيكية بإشراف المدرب محمد بن عزيزة.

ويمثل المنتخب السعودي للسيدات لين الفوزان وياسمين الصبان وآية يوسف، فيما يمثل المنتخب السعودي للبنين محمد دخيل وإبراهيم الهديب ومحمد راغب ويوسف الحسن.