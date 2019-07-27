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بخاري يحقق برونزية غراند سلام بطوكيو

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو حسام بخاري أمس الأول، الميدالية البرونزية ببطولة أبوظبي غراند سلام التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو، بفوزه على الإماراتي علي عباس في وزن 84 كجم.

وأبدى بخاري سعادته بالميدالية التي حققها، مقدما شكره لإدارة اتحاد الجوجيتسو على الاهتمام والمتابعة من قبل المسؤولين في هيئة واتحاد الجوجيتسو، ما يحفز جميع الرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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