بخاري يحقق برونزية غراند سلام بطوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

حقق لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو حسام بخاري أمس الأول، الميدالية البرونزية ببطولة أبوظبي غراند سلام التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو، بفوزه على الإماراتي علي عباس في وزن 84 كجم.

وأبدى بخاري سعادته بالميدالية التي حققها، مقدما شكره لإدارة اتحاد الجوجيتسو على الاهتمام والمتابعة من قبل المسؤولين في هيئة الرياضة واتحاد الجوجيتسو، ما يحفز جميع الرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.