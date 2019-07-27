150 عالما يحددون المخاطر المحدقة بأسماك القرش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

توصلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» من خلال دراسة علمية حول أنشطة الصيد الصناعي لأسماك القرش في مناطق تكاثرها في جميع أنحاء العالم، شارك في إعدادها 150 عالما من 26 دولة، إلى رسم خريطة عالمية توضح بدقة المخاطر التي تواجه أسماك القرش من أنشطة صناعة صيد الأسماك في المحيطات.

وأوضح أستاذ علوم البحار في جامعة «كاوست»، المؤلف المشارك في هذه الدراسة البحثية البروفيسور كارلوس دوارتي أن نتائج الدراسة تقدم مخططا يمكن استخدامه لتحديد مناطق إنشاء المحميات البحرية الواسعة في أعالي البحار بهدف الحفاظ على أسماك القرش، إضافة إلى ضرورة تقنين أنشطة الصيد الصناعي في الأماكن الأخرى.

Advertisements

وأضاف أنه جرى تتبع ورصد أسماك القرش عبر الأقمار الصناعية وجمع بياناتها من خلال استقبال الإشارات اللاسلكية القادمة من أجهزة الاستشعار «tags» المثبتة على زعانف هذه القروش.

وقال «حوت الدراسة هجرة هذه الكائنات البحرية الضخمة، والعمل على تحديد مواقع تكاثر أسماك القرش وتجمعها في المحيطات بدقة غير مسبوقة، وتوضيح مدى الحاجة إلى التعاون البحثي الوثيق بين العلماء من حول العالم لشرح تحديات حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها بصورة أفضل في المحيطات المفتوحة».

ونوه دوارتي إلى أن الدراسة اعتمدت على جمع الخرائط العالمية التي ترصد تعداد وهجرة أسماك القرش، إضافة إلى جمع بيانات حركة سفن الصيد التجارية وتحديد مواقع أنشطتها عبر نظام تحديد الهوية الآلي للسفن، مؤكدا أن هذا العمل سيعزز الحفاظ على الحياة البحرية لهذه الكائنات خاصة المهددة بالانقراض.

الدراسة شملت: