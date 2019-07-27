إعادة تشكيل اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

أصدر أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة الأمير سعود بن نايف قرارا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة واللجان التنفيذية بالمحافظات، وذلك لرفع كفاءة العمل في اللجنة، ولاستمرار ما تحقق من منجزات.

وجاء في القرار الذي أصدره أخيرا أن يكون نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد نائبا للرئيس، وعمرالدويش أمينا عاما للجنة، وعلي القرني مساعدا للأمين العام، وعضوية كل من مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، ومدير شرطة المنطقة، ومدير سجون المنطقة، والعميد الدكتور خالد الفرائضي، وسعيد الزهراني، وخالد البواردي، وطارق القحطاني، والدكتور عبداللطيف الصالح، وعصام المهيدب، وعبدالله الجبر، وعبدالله الفوزان، وأمجد الحقيل، والدكتورة نجاح القرعاوي، والدكتورة أماني الغامدي، والدكتورة الجوهرة بوبشيت.

Advertisements

كما وافق على استحداث أقسام إدارية في اللجنة ممثلة في المتابعة والمعلومات والتحاليل، والعلاقات العامة والإعلام، والشؤون الإدارية والمالية.

وجاء في قرار أمير المنطقة تعيين ليلى الغامدي رئيسة للجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بمدينة الدمام وشعبة إصلاح ذات البين للمسؤولية الاجتماعية والأسرية، وتعيين عبدالرحمن المقبل مشرفا على شعبة إصلاح ذات البين للمنازعات الكبيرة بمدينة الدمام.

وتضمن القرار تعيين محافظي المنطقة الشرقية الاثني عشر رؤساء للجان التنفيذية لإصلاح ذات البين بالمحافظات.

أبرز مهام اللجنة: