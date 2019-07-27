السفير السحيباني: ترحيب واسع لاستضافة ذوي ضحايا هجوم نيوزيلندا للحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ثمن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا عبدالرحمن السحيباني توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

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وقال خلال حفل توديع الحجاج المستضافين في مسجد النور بمدينة كرايست تشيرش «إن هذا التوجيه الكريم وجد ترحيبا بالغا من الضحايا الذين طلبوا نقل شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يجزيه عنهم خير الجزاء».

وأضاف أن توجيه خادم الحرمين الشريفين كان له صدى إيجابي وترحيب كبير من الجانب الرسمي والشعبي والإعلامي في نيوزيلندا، مشيرا إلى أنها بادرة إيجابية ومهمة من خادم الحرمين الشريفين للضحايا وستعينهم على التخفيف من مصابهم، مقدرا هذه الاستضافة.

وكان خادم الحرمين الشريفين وجه باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويا.