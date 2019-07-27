لائحة لتراخيص نقل وسحب السيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

ألزمت اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط نقل السيارات وسحب المركبات الأفراد السعوديين بإصدار بطاقة تشغيل تكون بمثابة الترخيص لهم بممارسة نشاط النقل والسحب بأجر، وحددت 8 شروط للحصول على البطاقة.

وعلمت «مكة» أن هيئة النقل العام فرغت أخيرا من مشروع إعداد اللائحة التي أوضحت أن الهدف منها تنظيم النشاط بمركبات مجهزة فنيا، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى التنافسية لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كل أطراف عملية النقل.

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واشترطت اللائحة أن يمتلك الفرد السعودي مركبة نقل أو سحب واحدة فقط بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي على أن يكون الفرد مستخدما فعليا، أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة، والارتباط مع أحد مكاتب توجيه المركبات المرخصة من قبل الهيئة، وخلو صحيفة الحالة الجنائية، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة المناسبة، وأن تكون مركبة النقل والسحب حاصلة على شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول من مراكز الفحص الدوري المعتمدة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، واشترطت كذلك التأمين على المركبة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها العمل في المملكة، والارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي، والارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.

يشترط في مركبة النقل والسحب للعمل بأجر الآتي:

ألا يزيد العمر التشغيلي عن 20 سنة من سنة الصنع.

ألا يزيد العمر التشغيلي عن 5 سنوات من سنة الصنع عند دخولها النشاط.

ألا تزيد سعة مركبة النقل عن نقل سيارتين كحد أقصى.

تجهيز المركبة بأنوار الطوارئ التحذيرية في أعلى المركبة.

إخضاع المركبة لتغطية تأمينية.

سريان شهادة الفحص الدوري.

أن يكون لون المركبة وفقا لما يعتمد من الهيئة.

أن يكون نظام النقل والسحب المستخدم مطابقا للمواصفات.

المخالفات والعقوبات: